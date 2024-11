Die Anzahl der Atemwegserkrankungen ist stark gestiegen, die Arztpraxen scheinen am Limit zu sein. Die Abgabe von Medikamenten bewegt sich laut RHEINPFALZ-Nachfrage in einer Apotheke zwar auf dem üblichen Jahreszeitniveau, allerdings steigt die Nachfrage von Corona-Tests wieder an.

Wer noch nicht selbst betroffen ist, hat es wahrscheinlich trotzdem wahrgenommen: Husten, Schnupfen und Fieber grassieren zurzeit so massiv wie selten. Das Robert-Koch-Institut