Vinyl-Schallplatten sind wieder gefragt. Das zeigen die Absatzzahlen. Laut den Daten vom Bundesverband der Musikindustrie und GfK Entertainment sind in Deutschland im Jahr 2023 rund 4,6 Millionen Schallplatten verkauft worden – zehn Jahre zuvor waren es 1,4 Millionen Exemplare. Und der Trend hält weiter an.

Was ist es, was die Faszination ausmacht? Konzentriertes Hören ohne Herumzappen per Knopfdruck verleiht der Musik eine Wertigkeit, die jenseits des reinen Konsums steht. Schon das Knistern, wenn die Nadel die Platte berührt, kurz bevor die Musik beginnt, ist geradezu magisch für Platten-Fans. Und nicht zuletzt ist es der Zeitsprung in eine andere Erlebniswelt, die Erinnerung an Unbeschwertheit, Mut und Neugier, die mit jedem Knistern aus der Rille dringt.

Ja, das gilt nicht nur für Platten der Rolling Stones, sondern auch für andere Schätzchen wie Enrico Caruso, Heino und Nini Rosso, mit denen man auf Wunsch gemeinsam Weihnachten feiern kann. Und sogar Märchenplatten wohnt dieser Zauber inne. Ob es Peter und sein Wolf war oder Hänsel und Gretel: Man kannte sie auswendig, tauchte in die sagenhafte Welt ein, kannte die Sprecherstimmen in allen Nuancen und fühlte die Musik bis ins Innerste. Denn schließlich verzauberte das Märchen die jungen Hörer, die beim Lauschen immer wieder das Cover studierten.

Mit den kostbaren Schallplatten hat man als Kind den sorgsamen Umgang mit Wertvollem gelernt. Schallplatten aus altem Fundus werden gern auch im Kaufhaus Jedermann in Haßloch verkauft. Für einen Euro. Eigentlich viel zu billig für das, was ihnen innewohnt.