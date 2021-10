Am Mittwoch, 3. November, um 20 Uhr , präsentiert Klaus Hammer in „Baums kleines Weincafé“ den berühmten Humoristen Otto Reutter aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, ein Optimist, der in seinen Liedern über Tagesaktuelles wie über den Weltuntergang schwadronierte.

Seit 10 Jahren hat der Sänger und Liedermacher Klaus Hammer aus Neupotz sich dieses Soloprogramm erarbeitet. Er singt Lieder und Couplets von Reutter (1870 - 1931); unvergessen sind dessen Gassenhauer „Überzieher“, „Nehm’n se’n Alten“, oder „In 50 Jahren ist alles vorbei“, auch „Alles wegen de Leut“, in denen er das damalige Tagesgeschehen aufs Korn nimmt. Viele Inhalte sind immer noch aktuell.

Musikalisch begleitet wird Klaus Hammer vom Pianisten Georg Metz, der es als Vollblutmusiker beruflich bis zum ersten Chordirektor an der Deutschen Oper in Berlin und am Mannheimer Nationaltheater gebracht hat. Bei einigen Liedern begleitet sich Hammer mit der Gitarre und der Mundharmonika selbst. Er hat auch Texte von Reutter selbst vertont beziehungsweise aktualisiert und ergänzt sie mit drei eigenen Liedern. Präsentiert wird Reutter im Outfit der 1920er Jahre mit Frack und Zylinder und mit kontrastreichen Posen, mal tragisch, mal clownesk und dann wieder selbstbewusst protzend. Eine zum Schmunzeln und Lachen begeisternde Zeitreise, in der auch Interessantes über Reutters Leben und seine Zeit erzählt wird.

Info

„Baums kleines Weincafé“ ist am Mittwoch, 3. November, ab 19 Uhr geöffnet und bewirtschaftet. Interessierte Geimpfte oder Genesene mögen bitte Reservierungen für den Abend über die Wirtin Ellen Baum (Telefon 06321 66833) anmelden. Eintritt 8 Euro.