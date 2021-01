Die Nachricht vom Tod des österreichischen Universal-Künstlers Arik Brauer, einem der bedeutendsten Vertreter der Phantastischen Malerei der Gegenwart, weckt Erinnerungen an die große Einzelausstellung, die 2017 im Mußbacher Herrenhof zu sehen war – als erste große Brauer-Schau in Deutschland nach vielen Jahren und, wie sich jetzt herausstellt, auch als letzte.

Der damals bereits 88-Jährige nahm gemeinsam mit Ehefrau Naomi an der Vernissage teil, die von seiner Tochter Timna musikalisch gestaltet wurde. Kurator Otfried Culmann hatte den Maler, Grafiker, Bühnenbildner, Sänger und Dichter zuvor bei einem Besuch in Wien von dem Projekt überzeugt. Brauer sei sehr offen und liebenswürdig gewesen, erinnert sich Culmann an den Sonntag der Ausstellungseröffnung. Zudem habe er sich begeistert über die großzügige Hängung und die von dem Neustadter Grafiker Werner Korb gestalteten Plakate und Flyer geäußert. Als sehr emotional hat Culmann den Moment in Erinnerung, als Brauer und seine Frau in die von der Tochter angestimmten hebräischen Lieder einstimmten. „Er hat sich ja selbst als glücklichen Menschen bezeichnet, obwohl er so viele Verwandte im Holocaust verloren hat“, sagt Culmann. Diese positive Grundhaltung habe sein ganzes Schaffen ausgezeichnet, so der Südpfälzer, der Brauer erstmals bei den Vorbereitungen für die große Phantasten-Ausstellung „Der Faden der Ariadne“ begegnete, die 1998 im Herrenhof zu sehen war.

