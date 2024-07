Viele defekte Geräte können wieder instand gesetzt statt weggeworfen werden. Deshalb startet die Kolpingfamilie Deidesheim ein Projekt: „Kolping repariert“. Jeden zweiten Dienstag im Monat sind die Hobbyschrauber im Bernhardushof in der Deidesheimer Heumarktstraße 18 zu finden.

Bereits am ersten Tag des Projekts wurden 28 Geräte zur Reparatur im Bernhardushof abgegeben. Organisator Markus Holler ist zufrieden: „Das ist eine ordentliche Menge für den Anfang.“ Zehn ehrenamtliche Helfer stehen in einem Keller um Werkbänke und Tische herum. Darauf: zahlreiche aufgeschraubte Elektrogeräte. „Wir haben hier alles Mögliche zur Reparatur bekommen“, erzählt Holler. „Luftentfeuchter, Küchenmaschinen, Drucker, Bügeleisen und vieles mehr.“ Die Räume wurden von der Kolpingfamilie zur Verfügung gestellt, die auch für das Equipment aufkam. „Wir sind schon ganz gut ausgestattet mit Spezialwerkzeug. Einige Dinge fehlen aber noch.“ Es ist ja auch der erste Tag.

Um richtig in Schwung zu kommen, haben die Helfer aus Deidesheim Unterstützung aus Neustadt bekommen. In Branchweiler gibt es eine ähnliche Anlaufstelle, in der Holler ebenfalls tätig ist. „Es handelt sich hierbei aber nicht um ein Reparatur-Café, da nicht die Besitzer selbst an ihren Geräten schrauben“, erklärt er. Auch Michael Bub ist normalerweise im Reparaturraum in Branchweiler aktiv. Heute möchte er den Deidesheimern etwas „Starthilfe“ geben. „In Branchweiler als sozialer Brennpunkt finde ich es besonders wichtig, dort finanziell schlecht aufgestellten Familien zu helfen.“ Deshalb repariere er auch lieber ein kaputtes Dreirad als ein 3000 Euro teures Elektro-Mountainbike. Heute ist er für die Überprüfung der reparierten Gegenstände zuständig. „Ich habe neun Geräte bereits überprüft. Alle sind wieder einsatzbereit.“ Dann werde der Besitzer direkt informiert, sagt Holler. „Man kann sein Gerät dann gleich abholen kommen.“

Zwei Drittel der Geräte wieder in Ordnung

Bub weiß aber auch um die Schwierigkeiten, die das Reparaturangebot mit sich bringt: „Kaffeemaschinen und Staubsauger werden zum Teil stark verschmutzt bei uns abgegeben.“ Wenn Geräte zu dreckig sind, lehne er sie auch mal ab. Andere Geräte lohnen sich nicht mehr repariert zu werden. Bub hält ein Bügeleisen in der Hand. „Das Ersatzteil, das wir bräuchten, kostet mehr als ein neues Bügeleisen.“

Etwas Probleme macht auch ein alter Luftentfeuchter. Hier haben die Helfer den Fehler noch nicht gefunden. „Sonst läuft aber alles reibungslos“, sagt Holler. „Wir sind alle Hobbyschrauber und haben so unsere Erfahrungen.“ Bis 16 Uhr schaffen sie es tatsächlich, alle 28 Geräte abzuarbeiten. „Etwa zwei Drittel konnten wir wieder einsatzbereit machen“, verrät Holler. Neben dem Spaß am Schrauben sei auch der Aspekt der Nachhaltigkeit ein großer Antrieb. „Es ist einfach schön zu sehen, dass wir Geräte, die andere wegwerfen würden, erhalten können.“

Der nächste Reparaturtermin im Bernhardushof steht fest: Am Dienstag, 13. August, geht es dort für die Hobbyschrauber weiter. „Wir haben bereits 15 Anmeldungen“, sagt Holler zufrieden. Bis zum Termin hoffe er, dass es einige mehr werden.

n.

Kontakt

Defekte Gebrauchsgegenstände kann man unter 0151 2419 7799 oder repairkolpingdeidesheim@gmail.com anmelden.