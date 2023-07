Die Aktion „Mein Mittagstisch – Essen in Gemeinschaft“ in Lambrecht ist gleich bei der Premiere auf eine lebhafte Resonanz gestoßen.

Es wurde gegessen, geplaudert und gelacht: Die Premiere der Aktion „Mein Mittagstisch – Essen in Gemeinschaft“ war laut Kreisverwaltung ein Erfolg. Die Fachkraft Gemeindeschwester plus, Elke Weller, und der Verkehrsverein Lambrecht hatten erstmals ein gemeinsames Mittagessen für Senioren aus der Verbandsgemeinde Lambrecht organisiert.

Beim Auftakt der Reihe – nächster Termin ist am Mittwoch, 28. Juli, 12 Uhr – gab es Schweizer Wurstsalat mit Bratkartoffeln. Am Ende kam ein leckeres Dessert auf den Tisch. Die Gemeindeschwester plus nutzte die Gelegenheit, um den Gästen auch von anderen Angeboten und Aktionen für Senioren in der Verbandsgemeinde zu berichten, was mit Interesse aufgenommen wurde.

„Alle waren sehr zufrieden und nicht erst nach dem Nachtisch waren sich Gäste und Veranstalter einig: Wir kommen gerne wieder“, berichtet Elke Weller von der positiven Bilanz nach der Premiere des Angebots, das künftig immer am vierten Mittwoch im Monat im Vereinsheim des Verkehrsvereins in der Färberstraße in Lambrecht stattfinden soll. Mitglieder des Vereins bereiten das Essen zu, das pro Person sechs Euro kostet.

Hintergrund der Aktion ist, dass ältere Menschen oft keine Lust haben, für sich alleine zu kochen oder alleine zu essen und sich am Ende gar nicht erst die Mühe machen, etwas Gutes auf den Tisch zu bringen. Weil es bekanntermaßen in geselliger Runde doppelt so gut schmeckt, wollen die Initiatoren Menschen zusammen an einen Tisch bringen und Kontakte und Gespräche entstehen lassen. Gleichzeitig wird so auch wieder die Freude am guten Essen und vielleicht sogar am Selbstgekochten geweckt.

Anmeldung

Wer bei der nächsten Ausgabe von „Mein Mittagstisch“ dabei sein möchte, kann sich bis Montag, 26. Juli, bei Gemeindeschwester plus Elke Weller anmelden unter Telefon 06325 961-9127 oder 0151 15288431.