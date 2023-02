Neustadt. Am Wochenende zeigte sich erneut, dass die Nachwuchsarbeit beim SC Neustadt erfolgreich ist. Die jungen Wasserballer überzeugten in mehreren Altersklassen.

Beim Itze-Gunst-Pokal, einem Wasserball-Länderturnier der deutschen U16-Auswahl-Ländermannschaften in Bochum, siegt die Landesgruppe Süd mit Spielern der Vereine SV Cannstadt, PSV Nürnberg sowie dem SC Neustadt. Vom SCN waren Matteo Ananias und Flynn Laux nominiert, SCN-Coach Thorsten Preuß war als Jugendlandestrainer ebenfalls vor Ort. Die Süddeutsche Auswahl spielte in der ersten Begegnung gegen die Nord-Auswahl 5:5, das zweite Spiel gegen Nordrhein-Westfalen ging mit 10:8 an den Süden, gegen die Landesgruppe Ost setzte sich Süd mit 8:3 durch und wurde damit Turniersieger. Matteo Ananias erzielte dabei fünf Tore.

Auch die Jüngsten des SCN unter Trainer Daniel Kluck überzeugten mit einem 25:6 Sieg gegen Vorwärts Ludwigshafen. Neben dem eindeutigen Sieg war der Zuspruch der Zuschauer bemerkenswert, wie SCN-Sprecher Peter Jacqué berichtet. 90 Eltern sahen die Spielpremiere des Nachwuchses.

Der U16- und U18-Nachwuchs kam in der Regionalliga Südwest bei den Männern zum Einsatz. Die Junioren, die am Wochenende in ihrer jeweiligen Jugendklasse spielfrei waren, kamen so zu einem Praxistest gegen teilweise ältere Kontrahenten. Sie siegten im Stadionbad mit 22:8 (1:2,10:2, 5:1, 6:3) gegen den Kaiserslauterer SK 1911. Dabei mussten die SCN-Spieler zahlreiche Hinausstellungen akzeptieren. Dennoch gewannen sie überlegen, wobei sich fast alle Spieler in die Torschützenliste eintrugen: Meszaros, Joona Vagts – Chaloupka (4 Tore), Boeckmann (3), Welke, Orth (3), Engin (1), Tim Schwarzkopf (2), Guth (3), Köppl (1), Stedler (2), Schuler (3).