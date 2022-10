Unbekannte haben laut Polizeibericht am zurückliegenden Wochenende versucht, in einen Getränkehandel in der Raiffeisenstraße in Kirrweiler einzubrechen. Nachdem der oder die Täter das Eingangstor aufgestemmt hatten, war ihr nächstes Ziel die Tür einer Garage, um von dort aus weiter in den Getränkehandel vorzudringen. Allerdings war dieses Hindernis nicht zu überwinden, teilt die Polizei weiter mit. Ohne Diebesgut mussten die Unbekannten unverrichteter Dinge den Tatort verlassen. Den Gesamtschaden schätzen die Polizeibeamten auf rund 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.