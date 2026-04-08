Rebsorten, Jahrgänge, Foodpairing: Eine junge Winzerin in Ausbildung beim Weingut Kranz in Ilbesheim meistert die Paris-Prüfung und holt Gold gegen internationale Konkurrenz.

Marlene Karbach ist angehende Weinbautechnikerin und Berufsschülerin am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt. Ihr Ausbildungsbetrieb ist das Weingut Kranz in Ilbesheim. Sie steht kurz vor der Gesellenprüfung im Mai und Juni.

Ihre Lehrerin am DLR suchte Kandidaten, die am Sensorikwettbewerb im Bereich Wein auf der Agrarmesse in Paris Ende Februar teilnehmen können und wollen. In einem Vorentscheid qualifizierte sich Karbach für den Wettbewerb und bereitete sich intensiv auf die Aufgabe vor. In Paris standen ausschließlich französische Weine zur Bewertung an. Die 21-Jährige verkostete in der Vorbereitung gezielt Weine aus Frankreich, eignete sich Wissen über dort gängige Rebsorten an und beschäftigte sich allgemein mit dem Weinland.

Zwei Disziplinen

Als sie die endgültige Einladung erhielt, war die Freude groß. Es sei etwas Besonderes, bei einem solchen Wettbewerb die Schule und auch Deutschland vertreten zu dürfen, erzählt sie. Ein wenig nervös sei sie gewesen, je näher der Termin rückte – doch die Freude über die Chance, teilnehmen zu dürfen, überwog.

Der Sensorikwettbewerb bestand aus zwei Disziplinen. Zunächst galt es, fünf französische Weine zu charakterisieren. Dabei mussten Rebsorte, Jahrgang, Preisklasse, Appellation und Klimaverhältnisse erkannt werden. Anschließend wurden die Weine nach Klarheit, Farbe, Harmonie und Gesamteindruck beurteilt. Die Bewertungen der Teilnehmer wurden mit den Ergebnissen einer Jury abgeglichen.

30 Teilnehmer aus 15 Ländern

In einem weiteren Schritt hielt Karbach eine kommentierte Verkostung, bei der sie Rebsorte, Jahrgang, Lagerfähigkeit und passende Speisen (Foodpairing) erläuterte. Diese Aufgabe prüfte insbesondere ihre Kommunikationsfähigkeit und ihr Auftreten. Eine zusätzliche Herausforderung: Die Präsentation erfolgte auf Englisch. Darauf habe sie sich besonders gefreut, da sie ihr erlerntes Fachvokabular anwenden konnte.

Dass sie ein Talent für ihren Beruf mitbringt, stellte Karbach in Paris unter Beweis: Sie setzte sich gegen 30 Teilnehmer aus 15 Ländern durch und belegte den ersten Platz. Über ihren Erfolg und die gesammelten Erfahrungen freut sie sich sehr. Besonders den Austausch mit Auszubildenden aus verschiedenen Ländern habe sie genossen. Für die Weinbranche sei es wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen und Wissen von der Rebsorte bis zum Ausbau international zu teilen, ist sie überzeugt.