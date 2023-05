Mit Spenden aus ihrem Pfalz-Kebab in Mußbach sowie aus 16 weiteren Betrieben im Ort hat Zöhre Daglarkiran einer Gruppe türkischer Frauen aus ihrer alten Heimat einen Wohncontainer finanziert. Die 54-Jährige, die selbst aus der stark vom Erdbeben im Februar betroffenen Region Pazarcik stammt, hat zu den 2630 Euro von ihren Kunden und den 1270 Euro aus den anderen Spendendosen noch mal 1240 Euro aus ihrem privaten Vermögen dazugelegt, um den Kauf zu ermöglichen. Anfang April übergab sie den provisorischen Wohnraum persönlich.

Die Situation vor Ort hat sich demnach in den vergangenen Wochen kaum geändert. Daglarkiran berichtet wie der Neustadter Imbissbuden-Besitzer Ibo Kandil und der Haßlocher Haci Tüzün von den verheerenden Konsequenzen eines Unwetters am 20. April im Erdbebengebiet: Größere Landstriche seien total verwüstet worden, durch Pazarcik tobte ein Tornado. „Wir hatten Glück, dass unser Container stehengeblieben ist“, sagt die Pfalz-Kebab-Chefin.

Haci Tüzün steht noch täglich im Kontakt mit seinen Verwandten in der Türkei, die nun zwar nicht mehr mit der Kälte in den Zelten kämpfen, dafür aber mit der beginnenden Sommerhitze. „Es fehlen eine Million Container, aber die baut man nicht von heute auf morgen“, sagt er. Kühlmöglichkeiten für Lebensmittel seien wie auch Sanitäranlagen stark begrenzt, Tausende seien weiter auf Spenden angewiesen. „Es geht nur in Schildkrötengeschwindigkeit voran.“ Ibo Kandil glaubt nicht, dass sich vor den Wahlen in der Türkei am 14. Mai etwas ändern wird. „Ende Mai sind wir schlauer.“