Auf das städtische Spendenkonto für die Erdbebenhilfe in der Türkei sind bis jetzt 45.000 Euro von 200 Einzelspenden eingegangen. Diese Zahlen nannte Oberbürgermeister Marc Weigel und dankte den Neustadtern: „Das ist mehr, als wir am Anfang erwartet haben.“ Das Konto bleibe noch für rund zwei, drei Wochen geöffnet, danach werde die Summe an die Verwaltung in Neustadts türkischer Partnerstadt Mersin-Yenisehir übergeben. Aufgrund der Nähe zu den Katastrophengebieten ist Mersin eine wichtige Drehscheibe für die Erdbebenhilfe. Spenden für die Hilfsmaßnahmen können auf das Konto der Stadtkasse überwiesen werden, der Verwendungszweck lautet „Erdbeben Türkei“: IBAN DE58 5465 1240 0000 0015 03, BIC MALADE51DKH.