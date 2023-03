Auf das städtische Spendenkonto für die Erdbebenhilfe in der Türkei sind bereits mehr als 33.000 Euro eingegangen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Dies zeige, dass die Hilfsbereitschaft in Neustadt nach wie vor hoch sei. Das Geld wird laut Stadt an die türkische Partnerstadt Mersin-Yenişehir zur Unterstützung der dort laufenden Hilfsmaßnahmen weitergeleitet. Aufgrund der Nähe zu den Katastrophengebieten ist Mersin eine wichtige Drehscheibe für die Erdbeben-Hilfe. Mit der zwischen Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel und Abdullah Özyiğit, Bürgermeister von Yenişehir, vereinbarten Hilfe kann das Spendengeld zielgerichtet direkt von Katastrophen-Helfern vor Ort sinnvoll und unbürokratisch eingesetzt werden. In zwei großen Suppenküchen werden täglich Mahlzeiten für 5000 Menschen aus den vom Erdbeben betroffenen Gebieten verteilt. „Wir haben ein 1.100 Quadratmeter großes Kleiderhaus im Atatürk-Kulturzentrum der Gemeinde Yenişehir eröffnet“, teilt die türkische Verwaltung mit. Auch die wichtige psychosoziale Unterstützung wird angeboten – zwei Kinderspielplätze sind angelegt. Seit dem ersten Tag des Erdbebens wurden 24 Lastwagen mit Grundversorgung direkt in das Erdbebengebiet geschickt. Zwei Fahrzeuge mit Medikamenten gingen zu den in Hatay und Kahramanmaraş eingerichteten Feldapotheken. Die Unterstützung mit Hilfsmaterialien erfolgt auch weiterhin. Spenden für die Hilfsmaßnahmen können auf das Konto der Stadtkasse überwiesen werden, der Verwendungszweck lautet „Erdbeben Türkei“: IBAN DE58 5465 1240 0000 0015 03, BIC MALADE51DKH.