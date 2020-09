Wo einst Blumen verkauft wurden, sollen bald italienische Spezialitäten serviert werden. Wann das Lokal „La Cucina“ in der Neustadter Fußgängerzone eröffnet, ist aber weiterhin offen. Bekannt ist, dass dort jene Betreiber ein zweites Standbein aufbauen möchten, die bereits seit fünf Jahren in Deidesheim im Restaurant „Giovanni & Famiglia“ Gästen authentische italienische Küche versprechen. Deswegen wird am Schaufenster des Lokals in der Marktstraße mit „Demnächst auch hier in Neustadt“ geworben.

Allerdings ist es mittlerweile zwei Jahre her, seit die Betreiber in dieses Projekt eingestiegen sind. Wie die Pächter auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilen, habe der noch laufende Umbau viel Zeit gekostet. Schließlich müssen die Strukturen für ein Restaurantbetrieb erst neu geschaffen werden. Inzwischen seien die Arbeiten aber vorangeschritten. Nur noch der Boden müsse erneuert werden. Für zusätzliche Verzögerung sorgt allerdings die Corona-Krise. Erst wenn absehbar sei, wann ein geregelter Betrieb ohne größere Einschränkungen möglich ist, sollen die Türen für Besucher geöffnet werden.

Weiteres Lokal geplant

Die Betreiber stammen nach eigener Aussage aus dem Saarland und sind seit mehr als 30 Jahren mit zahlreichen Familienmitgliedern in der Gastroszene tätig. In Neustadt planen sie neben „La Cucina“ ein weiteres Lokal, zu deren Konzept, Standort und Eröffnung sie zum jetzigen Zeitpunkt aber nichts sagen können.