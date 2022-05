Mit einem Auftritt von „Winzerbu“ Tim Poschmann ist am Donnerstag das Maifest in Maikammer eröffnet worden. Erstmals wird vorwiegend in Winzerhöfen und Vereinsheimen gefeiert. „Das Konzept funktioniert“, sagte Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) zufrieden. Der Besuch sei schon bei der Eröffnung „überraschend stark“ gewesen – „fast mehr als sonst“. Auch am Nachmittag seien die Höfe voll gewesen. „Man merkt, dass die Leute raus wollen.“ Zum Maifest gehört auch eine Oldtimer-Rallye mit Ausfahrten am Freitag und Samstag. Rund 300 historische Fahrzeuge sind angemeldet. Die Teilnehmer werden am Samstag gegen 15.30 Uhr zurück auf dem Marktplatz erwartet.