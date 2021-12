Aus dem „Dänischen Bettenlager“ wird nun Jysk: Nach umfassenden Umbauarbeiten wird das Geschäft in der Adolf-Kolping-Straße 177 am Montag, 6. Dezember, wieder eröffnen. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Das Geschäft ist 925 Quadratmeter groß und präsentiert dort rund 3600 Artikel aus den Bereichen Schlafen und Wohnen. Filialleiter Alexander Teuber ist überzeugt: „Der Laden wirkt jetzt freundlicher und einladender.“ Insgesamt gibt es in Deutschland 970 Jysk-Filialen. Die Kette wurde 1979 in Dänemark gegründet. Seither firmierten die Läden in Deutschland unter dem Namen „Dänisches Bettenlager“. Jetzt erfolgt die Umbenennung in Jysk. Jysk bedeutet, dass jemand von der dänischen Halbinsel Jütland kommt. Laut dem Unternehmen sollen damit die skandinavischen Wurzeln hervorgehoben und die Zugehörigkeit zum Jysk-Konzern betont werden.