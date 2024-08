In der Kellereistraße 10 sind ab Freitag Entwürfe von Studierenden für die künftige Geschäftsstelle der Landesgartenschaugesellschaft zu sehen. Hintergrund ist, dass die Gesellschaft, die ihre Geschäftsstelle derzeit in der Lindenstraße hat, im nächsten Jahr in eine Halle in der Rosslaufstraße, direkt am Gartenschaugelände, umziehen soll. Im Rahmen eines Masterprojekts hatten Studierende des Fachbereichs Architektur der Universität Kaiserslautern vier Monate lang Zeit, einen Entwurf für die neue Geschäftsstelle vorzulegen. Aufgabe war es, für eine leerstehende Halle neue Räumlichkeiten zu entwerfen – mittels eines reversiblen Holzmodulbaus. Denn nach der Gartenschau erhält die Halle eine andere Verwendung.

Am Freitag, 30. August, wird der Beigeordnete Bernhard Adams um 11.15 Uhr in der Kellereistraße 10 den Siegerentwurf bekannt geben, der auch umgesetzt werden soll. Gleichzeitig wird die Ausstellung aller Entwürfe eröffnet, die zwei Wochen lang zu sehen sein wird.