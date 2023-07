Vor wenigen Tagen wurde nach Angaben des auch für Neustadt zuständigen Polizeipräsidiums Rheinpfalz ein Mann aus der Haft entlassen, der wegen eines Sexualdelikts verurteilt worden war. Die Strafe habe er verbüßt. Die Polizei stehe rund um die Haftentlassung in engem Austausch mit der Staatsanwaltschaft. Unter anderem seien „alle erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr potenzieller Gefahren“ abgestimmt und vorbereitet worden. „Mit unseren Einsatzkonzepten sind wir auf denkbare Szenarien gerüstet“, betont die Polizei.

Dennoch seien in den vergangenen Tagen über soziale Netzwerke im Internet Bilder und Gerüchte verbreitet worden. Diese Informationen entsprächen nicht der Wahrheit und sollten nicht geglaubt und weiterverbreitet werden. „Wir bitten Sie, sich daran nicht zu beteiligen“, schreibt die Polizei. Sie warnt zugleich: „Insbesondere durch das Verbreiten von Bildern können Sie sich selbst strafbar machen.“ Man nehme Sorgen und Ängste von Bürgern aber ernst. Laut der Ortsangabe betrifft der Fall die Stadt Neustadt. Die Empfehlung der Polizei lautet, Ruhe zu bewahren und nicht alles zu glauben, aber auch, „jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei der Polizeidienststelle oder über Notruf zu melden“. Erreichbar ist die Neustadter Polizei unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.