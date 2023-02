Vier Verletzte, davon drei leicht, ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 39 in Höhe des Mitfahrerparkplatzes an der Kreisstraße 9. Nach Angaben der Neustadter Feuerwehr war ein Wagen mit Fahrer und Beifahrer aus Richtung Lachen-Speyerdorf in die Innenstadt unterwegs. In Höhe des Mitfahrerparkplatzes wollte er von der Bundesstraße in Richtung Hambach abbiegen. Dabei übersah er einen ebenfalls mit zwei Personen besetzten Wagen auf der Gegenfahrbahn, die Pkw stießen zusammen. Ersthelfer kümmerten sich um die Insassen, als die Feuerwehr eintraf.

Drei Autoinsassen konnten selbstständig aussteigen und wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Eine Beifahrerin, die nicht allein aussteigen konnte, wurde von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Auto gerettet. Alle vier Verletzen kamen in Krankenhäuser in Neustadt und Ludwigshafen.

Länger gesperrt

Die B39 musste ab dem Autobahn- und Hornbachkreisel gesperrt werden, der Verkehr wurde von der Kreisstraße kommend über einen Wirtschaftsweg abgeleitet. Nach dem Abtransport der Verletzten und der Unfallaufnahme konnte die Bundesstraße halbseitig in Fahrtrichtung Neustadt geöffnet werden, in Richtung Geinsheim wurde die Straße wieder freigegeben, nachdem die Unfallfahrzeuge abgeschleppt waren, was einige Zeit dauerte.