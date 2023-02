Die Haßlocher SPD hat beim Entenrennen 2022 1300 Startnummern verkauft. Wie es seit 2014 Tradition ist, wird der Erlös aus dem Startnummernverkauf sozialen Zwecken im Ort gespendet. Das Geld floss schon an die Haßlocher Kitas und den Hort, 2018 wurden mit dem Geld Fahrradständer an der Grillhütte angebracht. Dieses Mal sind die Jugendfeuerwehr, die Ortsgruppe der Waldjugend und das Jugendrotkreuz die Empfänger der Spenden. Jede Jugendgruppe bekam 400 Euro, teilt die SPD mit. Sie wird das Entenrennen auch 2023 ausrichten – am Sonntag, 2. Juli.