Zum neunten Mal hat die Haßlocher SPD am vergangenen Sonntag auf der Landwehr ein Entenrennen organisiert.

Das Entenrennen hat auch in diesem Jahr für viel Spaß gesorgt. Auf Anfrage der RHEINPFALZ sagte SPD-Vorstandsmitglied Dieter Schuhmacher, dass 1330 Entchen am Start waren – 390 weniger als im Vorjahr. Für die Sieger gab es Gutscheine von Haßlocher Unternehmen. Der Hauptgewinner, dessen Ente mit der Startnummer 1275 ins Wasser gegangen ist, bekam einen Gutschein eines örtlichen Baumarkts im Wert von 100 Euro. Des weiteren bekamen die Besitzer der schnellsten Enten Gutscheine von anderen Unternehmen aus Haßloch. Zum ersten Mal wurde auch ein Sonderpreis vergeben. Die Gewinnerin durfte sich über eine Balkon-Photovoltaik-Anlage mit Installation freuen. Diese Anlage wurde von Denis Brudermann gesponsort.

Schuhmacher sagte, dass es „ein wunderschönes Familienfest“ gewesen sei. Er persönlich freute sich sehr, dass so viele Kinder zum Entenrennen gekommen waren. Die Veranstaltung fand erst zum zweiten Mal an der Landwehr statt. Der Ortswechsel hat sich laut Schumacher allerdings auch dieses Jahr voll und ganz ausgezahlt. Gemeinsam mit dem Fischerverein, mit dem die SPD bei der Veranstaltung gut zusammenarbeite., sei die Landwehr für das Rennen vorbereitet worden. Es hat an allen Ecken und Enden gepasst“, resümierte Schuhmacher.

Wie jedes Jahr ging der Erlös aus den Verkäufen der Startnummern an soziale Einrichtungen in Haßloch. Die Entchen waren in den Wochen zuvor auf dem Markt in Haßloch für 2,50 Euro pro Stück verkauft worden. Dieses Jahr ging der Erlös zur einen Hälfte an die Jugendgruppe des Fischervereins, auch zum Dank für die Zusammenarbeit. Die andere Hälfte ging an den Vogelpark in Haßloch.