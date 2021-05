Als Nicht-Mußbacher kennt man das Weindorf eher vom Durchfahren – Richtung Deidesheim als Ampel-Nadelöhr in der Straße am Ordenswald, Richtung Zentrum durch die Straße An der Eselshaut. Wenn man nicht dort einkehrt, wobei sich dann der Fußweg meist auf die Strecke vom Parkplatz ins Restaurant beschränkt.

Ergibt es sich, dass man doch mal zu Fuß in Mußbach unterwegs ist, entdeckt man nicht nur entlang der Eselshaut, dass das Mußbacher Geschäftsleben auch schon mal mehr florierte: Den Metzger beispielsweise gibt es nicht mehr, auch sonst steht so mancher Laden leer. Damit die Schaufenster nicht gar so trist daherkommen, wurde in einem geschlossenen Laden immerhin dekoriert: rechts vom einstigen Eingang wirbt die örtliche Winzergenossenschaft für ihre Produkte, links wurde etwas sparsamer gehandelt: unter anderem mittels eines alten Leisten. Ob da einst der Mußbacher Schuster seinen Sitz hatte?

Wissen wir nicht. Aber wenn, dann hat er offensichtlich gerne mal ein Bad zum Feierabend genommen – zumindest, wenn das Ensemble komplett dem früheren Bestand des Anwesens entnommen worden sein sollte. Es ist jedenfalls ein anregendes Gedankenspiel, das den Spaziergang durch Mußbach durchaus lohnen lässt. Gibt es doch eine Ecke weiter noch einen Laden zu entdecken – einen Trödler, der ebenfalls in zwei Schaufenstern allerhand Kurioses feilbietet, übrigens auch für kleine Budgets.

Wer sich angesichts der sich anbahnenden Langeweile wegen der erneuten Corona-Einschränkungen mal virenfrei an der frischen Luft bewegen will, sollte also einen Spaziergang durch Mußbach in Erwägung ziehen. Geht ja sonst so gut wie nichts in den kommenden Wochen.