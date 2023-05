Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den Wüstenwind von ihrer Gastspielreise nach Dubai hatten sie quasi alle noch in den Knochen, die 16 Musiker der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die sich am Freitag zum Freiluftkonzert im Park des Neustadter Klosters eingefunden hatten. Ob es daher am frischen, grünen Ambiente lag, dass sie so munter aufspielten?

Das Konzert beginnt mit einer festlichen Pavane für Blechbläser des sächsischen Frühbarock-Komponisten Johann Groh. Sie erklingt aus dem Off, denn die Musiker verbergen sich zunächst