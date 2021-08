Um 24.500 Euro betrogen haben Unbekannte mit dem „Enkeltrick“ am Montagmittag eine 85-jährige Frau in Haßloch. Eine Anruferin gab sich als Enkelin der Seniorin aus und behauptete, sie benötige dringend Geld für die Anzahlung einer Eigentumswohnung, ansonsten platze das Geschäft. Nach zwei Stunden übergab die Frau vor ihrer Wohnung das Geld an einen Mann, der von der „Enkelin“ beauftragt wurde. Ihre Ersparnisse hatte die 85-Jährige zu Hause deponiert. Erst Stunden später vertraute sie sich ihrem Sohn an. Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die meist ältere Menschen als Opfer auswählen.