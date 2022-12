Erfolgreich mit dem Enkeltrick: Zu einem Betrug kam es laut Polizeibericht bereits am Donnerstagnachmittag in Maikammer. Eine 61-Jährige war dabei über den Nachrichtendienst WhatsApp von ihrem vermeintlichen Sohn mit einer neuen Handynummer angeschrieben worden. Im weiteren Gesprächsverlauf forderte dieser seine Mutter auf, zwei dringende Überweisungen in Höhe von über 3400 Euro zu tätigen. Im Nachhinein bemerkte die 61-Jährige, dass es sich in diesem Fall um eine Betrugsmasche gehandelt hatte. Die Polizei hat laut eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen und appelliert an die Menschen, wachsam zu bleiben und kein Geld an unbekannte Konten zu überweisen. „Im Zweifelsfall halten Sie Rücksprache mit Ihrer örtlichen Polizei“, raten die Beamten.