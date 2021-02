Mehr als 50 Bibliotheken in Rheinland-Pfalz, darunter als einzige aus unserer Region auch die Stadtbücherei Neustadt, bieten ihren Nutzern ab sofort englischsprachige E-Books und Hörbücher zur (mit gültigem Bibliotheksausweis) kostenfreien Ausleihe an. Die Kundinnen und Kunden wählen dazu unter rlp.overdrive.com oder über die ebenfalls kostenfreie OverDrive-App „Libby“ (iOs oder Android) ihre Heimatbibliothek aus und loggen sich mit der Nutzernummer und ihrem persönlichen Passwort ein. Die digitalen Medien können dann für einen Zeitraum zwischen sieben und 21 Tagen auf ein Gerät heruntergeladen und offline gelesen beziehungsweise gehört oder auch direkt im Webreader gelesen oder gestreamt werden, so die Mitteilung des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz.