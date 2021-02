Interessierte Frauen und Männer aus Neustadt können sich zu Kindertagespflegepersonen qualifizieren lassen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Der neue Kurs beginnt am 7. September in der Evangelischen Familienbildungsstätte in Landau. Er umfasst 210 Unterrichtseinheiten in Theorie sowie 40 Stunden als Praktikum. Die Kosten liegen bei 210 Euro, eine anteilige Rückerstattung über das Jugendamt ist möglich.

Die Tagesmütter und -väter können bis zu fünf Mädchen und Jungen gleichzeitig bei sich oder einzelne im Haushalt des Kindes betreuen. Sie sollten unter anderem ein erweitertes Führungszeugnis sowie einen Masernimpfschutz vorweisen können. Der Kurs „Erste Hilfe am Kind“ und die Lebensmittelhygieneschulung ist ebenso Teil der Ausbildung.

Interessierte können sich bei den Diplom-Pädagoginnen Melanie Kegel unter 06321/855-1601 und bei Gudrun Dreschmitt unter der Durchwahl -1609 melden.