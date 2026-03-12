Energiewende-Botschafter berichten im Ratssaal in Neustadt über ihre Erfahrungen. Am Freitag, 13. März, 18 Uhr, ist das Thema „PV, Speicher & Wärmepumpe – Wirtschaftlichkeit und Praxisbeispiele“. Am Freitag, 27. März, 18 Uhr, folgen praktische Erfahrungen mit der Elektromobilität und dynamischen Tarifen. Zudem wird die Broschüre „Das Hauskraftwerk“ vorgestellt. An beiden Abend ist eine Fragerunde in drei Gruppen geplant, kündigt die Stadt an. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Infos gibt es unterwww.neustadt.eu/Klima-Nachhaltigkeit-Umwelt/Klimaschutz/Energiewende-Botschafter .