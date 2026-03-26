Nach der Auftaktveranstaltung mit rund 35 Besuchern vor zwei Wochen lädt die Stadt Neustadt erneut zur Informationsreihe mit ihren Energiewende-Botschaftern ein. Am Freitag, 27. März, 18 Uhr, findet der zweite und vorerst letzte Termin in diesem Format im Ratssaal statt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, widmet sich der Abend den Themen E-Mobilität und dynamische Stromtarife. Außerdem wird eine neue Broschüre zum Thema Hauskraftwerk vorgestellt. Auch diesmal stehen Beispiele aus der Praxis im Mittelpunkt: Neustadter Energiewende-Botschafter berichten von ihren eigenen Erfahrungen und geben Tipps. Im Anschluss besteht die Gelegenheit zu Fragen und individuellen Gesprächen. Alle interessierten Bürger sind eingeladen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die erste Veranstaltung sei von einem intensiven Austausch zu Photovoltaik, Energiesparen und moderner Haustechnik geprägt gewesen, so die Stadt. Bei den Energiewende-Botschaftern handelt es sich um Privatpersonen, die bereits Erfahrungen mit entsprechenden Themen gemacht haben und diese gerne weitergeben möchten.