Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Liter Heizöl ist fast doppelt so teuer wie vor 14 Tagen. Der Preis steigt aber nicht kontinuierlich, am Donnerstag ist er beispielsweise leicht gefallen. Bei Walter Fußer, Geschäftsführer der Arnold GmbH, des einzigen in Neustadt ansässigen Heizöllieferanten, und seinen Mitarbeitern klingelt derzeit ständig das Telefon, weil die Kunden nach dem Preis fragen.

Wenn er morgens ins Büro komme, läute schon das Telefon, erzählt Fußer. „Die Leute lesen Berichte über die Heizölpreise, rufen gleich bei uns an und