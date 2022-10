Die Stadtverwaltung lädt gemeinsam mit den Stadtwerken und dem Neustadter Handwerk für Mittwoch, 12. Oktober, 17 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung im Saalbau zur Energiekrise ein. Unter dem Motto „Gemeinsam durch die Energiekrise“ will die Stadtverwaltung die Neustadter durch nützliche Tipps und Tricks beim Energiesparen unterstützen. „Jeder kann durch geänderte Gewohnheiten und cleveres Heizen dazu beitragen, dass wir als Stadtgesellschaft solidarisch durch die Krise kommen und dabei gleichzeitig die eigenen Kosten senken“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Folgende Vorträge sind nach der Begrüßung durch Bürgermeister Stefan Ulrich vorgesehen: Johannes Seeber von den Stadtwerken informiert über Tipps zum Gas- und Stromsparen, Jakob Köllisch, Obermeister der Installateur- und Heizungsbauer-Innung, zeigt Sparmöglichkeiten durch cleveres Einstellen von Heizung und Warmwasser auf, und von Alf Bettinger, Fachbereichsleiter, Familie, Jugend und Soziales, gibt es Hinweise zu sozialen Unterstützungsangeboten. Im Anschluss an die Vorträge können die Zuhörer Fragen stellen und sich mit den Experten austauschen. Dazu werden im Foyer des Saalbaus Thementische eingerichtet. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht erforderlich.