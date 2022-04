Wegen der hohen Preise für Energie soll der Bund mehr Geld für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung stellen. Das fordert der Gemeinderat Weidenthal in einer Petition, die am Mittwoch beschlossen wurde. Fritz Weilacher (Linke) ist Initiator dieser „Petition gegen überhöhte Energiekosten der Privathaushalte“. Sie soll an die für den Wahlkreis zuständigen Bundestagsabgeordneten weitergeleitet werden. Die ohnehin prekäre Lage von Menschen mit geringem Einkommen werde durch die stark steigenden Energiekosten massiv verstärkt, so Weilacher. Zudem hätten die hohen Kosten für Energie zur Folge, dass auch die Preise für viele andere Produkte steigen. Der angekündigte einmalige Zuschuss zu den Energiekosten für Wohngeldempfänger reiche nicht aus. Zudem seien nicht nur Bezieher von Wohngeld, sondern auch andere Menschen mit geringem Einkommen betroffen. Gefordert wird, dass Gemeinden, deren Werke beim Verkauf von Energie Sozialtarife gewähren, mit Bundesmitteln unterstützt werden.