In Neustadt sind im ersten Halbjahr 2022 rund 12,4 Millionen Euro als Kredite aus den Förderprogrammen der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) bewilligt worden. Darauf weisen die Bundestagsabgeordneten Isabel Mackensen-Geis (SPD) und Johannes Steiniger (CDU) hin. Die Zahlen zeigten, vor welch großen Herausforderungen Deutschland aufgrund der Energiekrise stehe, denn entsprechend groß sei die Nachfrage speziell bei der Bundesförderung für effiziente Gebäude. Von den rund 12,4 Millionen Euro, die die KfW in Neustadt bewilligt habe, fließen 8,7 Millionen Euro in den Bereich der energieeffizienten Wohnraumförderung von Privathaushalten. 3,6 Millionen Euro entfallen auf Unternehmenskredite. Das bundesweite KfW-Zusagevolumen liegt laut Mackensen-Geis im ersten Halbjahr 2022 bei 87 Milliarden Euro und hat sich im Vergleich zu 2021 „mehr als verdoppelt“. Steiniger lobt das zwar ebenfalls, kritisiert die SPD-geführte Bundesregierung aber für „handwerklich schlechte Arbeit“ bei den Fördermöglichkeiten.