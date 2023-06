Warum auch ein Ladegerät Ruhe braucht, bevor es Kraft geben kann.

Seit ein paar Tagen besitze ich eine Powerbank. Das ist sozusagen ein kleiner Akku mit viel Kapazität. Um mein Smartphone oder mein Tablet damit laden zu können, wenn mal keine Steckdose in Reichweite ist. Viel Power sollte sie schon haben, wurde mir im Vorfeld von Freunden empfohlen, mindestens 20.000 mAh. Diese Einheit sagt mir gar nichts. Aber natürlich folge ich dem Rat. Und übertreffe ihn noch. Meine Powerbank hat jetzt 30.000 mAh. Ist nicht Vorrat der beste Rat?

Auf jeden Fall: Zum Aufladen habe ich das Teil in die Steckdose gesteckt. Und eine kleine „77“ blinkte auf dem Display. „Das werden die Füll-Prozente sein“, habe ich mir gedacht. Und gespannt habe ich geschaut, wann denn die „78“ erscheint. Aber es ist nichts passiert. Die „77“ blinkte munter weiter vor sich hin, auch nach fünf Minuten hatte sich daran nichts verändert. Ein Blick nach einer halben Stunde brachte eine Veränderung: Nun blinkte tatsächlich die „78“.

Zeit für Begegnungen

Diese Powerbank habe ich mir zugelegt für die Teilnahme am 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag vom 7. bis zum 11. Juni in Nürnberg. „Jetzt ist die Zeit“, so lautete das Motto des Kirchentages. Ja, jetzt ist die Zeit, das dachte ich mir auch. Um mal an einem Kirchentag teilzunehmen. Mein erster. Und dafür brauche ich eine Powerbank. Beim Übernachten im Massenquartier in einer Schulturnhalle in Fürth ist bestimmt kein Stecker neben der Luftmatratze. Da das ganze Programm und die Tickets nur digital auf meinem Handy gespeichert waren, sollte dessen Akku halten. Das Motto begleitete mich im Vorfeld des Kirchentags und in Nürnberg selbst. „Jetzt ist die Zeit“ – und dabei hat es mich gewundert, wie viel Zeit so eine Powerbank braucht, um aufzuladen. Manchmal denke ich auch, dass mein eigener Akku doch eigentlich viel schneller wieder voll sein müsste. Jetzt ist die Zeit der Geduld.

„Jetzt ist die Zeit“ – wie gut ist es, so eine Powerbank dabei zu haben. Eigentlich ein schönes Bild für Gott: Energie für den Lebensweg, braucht Ruhe zum Aufladen und gibt gleichmäßig Kraft.

„Jetzt ist die Zeit“ – für viele wundervolle Begegnungen mit Gott und seiner Schöpfung, auf dem Kirchentag in den letzten Tagen und wieder zu Hause. Da blinkt meine Powerbank ganz freundlich vor sich hin.

Der Autor

Martin Groß ist evangelischer Pfarrer in Lambrecht und Lindenberg.