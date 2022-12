Mehr als die Hälfte der Türchen sind bereits geöffnet: Seit dem 1. Dezember lassen sich am Online-Adventskalender der Gemeinde Haßloch wieder 24 virtuelle Türchen aufklappen. Dahinter verstecken sich unterschiedliche Fragen rund um Weihnachten, Haßloch und die Pfalz. Wer richtig antwortet, kann an einer Verlosung teilnehmen und hat die Chance auf Gewinne in einem Gesamtwert von rund 1900 Euro. Mit jedem geöffneten Türchen werden täglich drei Gewinner ausgelobt, so Norman Kastl von der Tourist Information, der als Auszubildender zum Kaufmann für Tourismus und Freizeit die Realisierung des Online-Adventskalenders übernommen hat. Er erhält dabei Unterstützung von Hülya Aydin von der Tourist Info sowie vom IT-Leiter der Gemeinde Nico Steinmüller.

Der Online-Adventskalender steht auf www.hassloch.de unter Tourismus/Aktuelles. Bis zum 24. Dezember kann täglich ein virtuelles Türchen geöffnet werden, hinter dem dann die Frage des Tages sowie die jeweiligen Tagesgewinne erscheinen. Jeder, der die Frage richtig beantwortet, kann an der Verlosung teilnehmen (Mitarbeitende der Verwaltung sind ausgeschlossen). Die Tagesgewinner werden von der Tourist Info benachrichtigt.

Im Dezember 2015 feierte der Online-Adventskalender seine Premiere und hat sich seither zu einer beliebten Aktion entwickelt, an der sich nicht nur Haßlocher beteiligen. Im Schnitt zählt der Kalender jedes Jahr 12.000 virtuelle Türöffnungen. Rekord war 2018 mit 15.200 Klicks.