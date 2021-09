Mit einer Tombola möchte Jochen Stahler vom Modehaus Jacob einen möglichst großen Spendenbetrag für Mayschoß erzielen. 100 Preise hat der Unternehmer dafür zusammengestellt. Lose können noch bis Donnerstag, 12 Uhr, erworben werden, teilt Stahler mit. Diese gibt es entweder in seinen Läden oder im Internet (www.pfaelzer-freiheit.de). Bisher liege das Spendenbarometer bei 7850 Euro. Er strebt 10.000 Euro an. Der komplette Tombola-Erlös geht an die Gemeinde Mayschoß. In dem Ort im Ahrtal gab es bei der Flutkatastrophe große Schäden. Neustadt hat eine „Patenschaft“ für Mayschoß übernommen. Stadt und Feuerwehr sammeln über ein Konto Spenden. Stahler kündigt an, dass am Donnerstag um 14 Uhr die Tombola-Gewinner ermittelt werden. Als „Glücksfee“ fungiere Oberbürgermeister Marc Weigel. Bei der Tombola gibt es 100 Preise, ihr Gesamtwert liegt bei über 6000 Euro – Hauptgewinn ist eine Pfälzer Freiheitsstatue; ihren Wert beziffert Stahler auf 3400 Euro.