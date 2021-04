Das Ende der von der Stadt beauftragten Bauarbeiten in der Talstraße ist in greifbarer Nähe. Dafür muss die Straße am kommenden Wochenende jedoch voll gesperrt werden. Das bange Warten der Verkehrsteilnehmer und Anwohner hat endlich ein Ende: Macht das Wetter keinen Strich durch die Rechnung, wird die Baustelle der Stadt in der Talstraße in einer Woche beendet sein. Im jüngsten Bauabschnitt wurden laut der Stadtverwaltung die Asphaltschicht abgetragen, Leitungsgräben hergestellt, Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt und der Boden verbessert. Im letzten Bauabschnitt sollen ab Freitag die neue Asphaltdecke eingebaut und Markierungsarbeiten vorgenommen werden. Dazu muss die Talstraße ab Freitag, 14 Uhr, voll gesperrt werden, bis voraussichtlich 18. April, 22 Uhr. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Stadt bittet darüber hinaus darum, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Während der Bauarbeiten kann die Buslinie 517 die dort liegenden Bushaltestellen „Talpost“, „Stadthaus 2“ und „Heid & Co.“ nicht anfahren. Die Linie 517 wird über die Sauterstraße umgeleitet. Als Ersatzhaltestellen dienen „Lindenstraße“, „Sauterstraße“, „Stadion“, „Schöntalschule“ und „Würzmühle“. Sollten die Arbeiten wetterbedingt nicht ausgeführt werden können, verschieben sie sich nach Angaben der Verwaltung auf die Woche darauf: 23. bis 25. April.