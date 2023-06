In der Pfalzhalle in Haßloch steigt am Sonntag die Endrunde der Mini-WM des Pfälzer Handball-Verbandes.

Qualifiziert sind die E-Jugend-Teams von Libyen (mwSG Kandel/Hagenbach), Faroer Inseln (TuS KL-Dansenberg), Griechenland (SV Bornheim), Frankreich (TV Offenbach), Portugal (JSG Mundenheim/Rheingönheim), Marokko (MGSG Friesenheim/Hochdorf), Kroatien (SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam) und Chile (HSG/TSG/FC Kaiserslautern). Das Turnier beginnt um 9.30 Uhr, das Endspiel um 15.10 Uhr.