Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen. Um Betroffenen zu erklären, was sie tun können, bietet die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Hetzelstift nun zum dritten mal einen Online-Chat an. Bei der Runde am heutigen Mittwoch ab 17.30 Uhr stehen Therapien im Blickpunkt, bei denen nicht operiert werden muss.

Der Beratungsbedarf zum Thema Endometriose sei sehr groß, berichtet das Hetzelstift-Team. Schließlich seien die Symptome dieser Krankheit sehr unterschiedlich und würden nicht immer umgehend erkannt. Für die Behandlung seien Spezialisten und eine sogenannte multimodale Therapie notwendig: Dazu gehörten mindestens die Disziplinen Gynäkologie, Schmerztherapie, Physiotherapie und Ernährungsberatung. Auch die Kooperation mit der im Februar gegründeten Selbsthilfegruppe Endometriose zum Austausch unter Betroffenen sei extrem wichtig. Im Online-Meeting am Mittwoch gibt Annette Schläfer, niedergelassene Schmerztherapeutin in Neustadt, einen Überblick über die Möglichkeiten einer ambulanten Schmerztherapie im Falle einer Endometriose-Erkrankung. Pascal Meininger von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe stellt medikamentöse Therapiemöglichkeiten vor.

Um eine Endometriose sicher zu diagnostizieren, ist eine Bauchspiegelung erforderlich. Danach könne die Therapie beginnen. Nur wenn alle konservativen Möglichkeiten ausgeschöpft seien oder die Endometriose weit fortgeschritten sei, werde eine Operation in Betracht gezogen. Zu den häufigsten Symptomen gehören Unterbauchschmerzen, Krämpfe, Schmerzen beim Wasserlassen in unterschiedlicher Ausprägung, auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Bei dieser Erkrankung wird Gebärmutter-Schleimhaut während der Menstruation nicht komplett abtransportiert und kann im Bauchraum zu Entzündungen führen, deshalb könne auch ein unerfüllter Kinderwunsch ein weiteres Anzeichen für Endometriose sein.

Info

Der Link zum Online-Chat ist auf der Hetzelstift-Homepage zu finden: www.hetzelstift.de.