Viele Frauen leiden unerkannt unter der Krankheit Endometriose oder werden mit dieser Diagnose konfrontiert. Zwei 25 und 44 Jahre alte Frauen aus Neustadt und der Südpfalz sind selbst Betroffene und haben sich durch das Marienhaus Klinikum Hetzelstift kennengelernt – und zwar beim Endometriose-Vortrag des Teams der Gynäkologie Anfang 2022. Jetzt gründen sie laut Krankenhaus eine Selbsthilfegruppe, ebenfalls zunächst als Online-Forum am Dienstag, 15. Februar, 17.30 bis 19 Uhr. Die Initiatorinnen freuen sich auf den Austausch mit anderen Betroffenen. Den Online-Link finden alle Interessierten auf www.hetzelstift.de sowie auf Instagram und Facebook. Eine Kontaktaufnahme ist auch bei Magdalena Hoffmann per Whatsapp (0170 3670190) möglich oder per E-Mail an Endometriose-shg-neustadt@web.de.