Wer am Karsamstag in Mußbach eine Prozession aus Kindern, Eltern und Großeltern zu sehen bekam, hat sich vielleicht ein wenig gewundert. Indes hatte der kleine Aufmarsch seinen guten Grund. Denn das Ziel lautete „Hasenstein“, wo eine alte Tradition wiederbelebt wurde.

„Am Hasenstein“ heißt auch eine Straße in Mußbach, die an diese Tradition erinnert. Was genau es damit auf sich hat, erforschten Barbara und Gerhard Fiedler von der „Alten Gendarmerie“. Demnach gingen früher an Karsamstag die Mußbacher Schulkinder mit ihrem Lehrer an den Hasenstein, seines Zeichen ein in die Erde eingelassener Sandsteintrog. In Milchkannen hatten sie den Sud vom Färben der Ostereier dabei. Am Hasenstein angekommen, gossen sie die Brühe in das kleine Steinbecken. Jetzt konnte sich der Osterhase an dieser Suppe stärken, damit er es am Ostermorgen schaffte, besonders viele Eier in die Nester zu legen.

Diese Historie wurde nun am Karsamstag nach langer Zeit erstmals wieder von Kindern aus der Straße „Am Stecken“ nachgespielt. „Osterhas’, komm heraus“ – so schallte es durch die Wingerte. Dass dann tatsächlich ein großer Feldhase über den Wingert ins Gebüsch hoppelte, war eine ungeplante, aber natürlich willkommene Überraschung. Für die Kinder, die ihn zuerst gesehen hatten, war völlig klar: Der Osterhase hatte die Hasensuppe gerochen!