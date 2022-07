Der Mutter eines 29-jährigen Autofahrers hat eine Polizeistreife am Samstag gegen 22.30 Uhr die Autoschlüssel ihres Sohnes übergeben, weil dieser bei einer Kontrolle wegen des Konsums von Betäubungsmitteln aufgefallen war. Laut Polizeibericht war der 29-Jährige mit seinem dunklen Pkw in der Gommersheimer Straße unterwegs gewesen. Als er die Beamten bemerkt habe, sei er mit seinem Wagen auf eine Grünfläche am Straßenrand gefahren und habe dort abrupt abgebremst. Aufgrund der Kontrolle wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Auto fahren durfte er nicht mehr.