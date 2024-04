Sie sollen Obdachlose, die nicht in eine Notunterkunft können oder wollen, im Winter vor dem Kältetod bewahren: sogenannte Iglous. In den letzten Monaten wurden die Notzelte in einer Pilotphase getestet. Wird es das Angebot auch im nächsten Winter geben?

Nach Ostern sind die vier Kälte-Iglous, die während der Pilotphase auf der Festwiese sowie auf Privatgelände aufgestellt wurden, abgebaut worden, informiert Robin Rothe auf Nachfrage. Die silbernen Tunnelzelte aus etwa fünf Zentimeter dickem, isoliertem und feuerfestem Schaumstoff erwärmen sich allein durch die Körperwärme der darin liegenden Person und sollen so bei Minusgraden vor dem Erfrieren schützen.

Notzelte gut angenommen

Auch wenn keine genauen Zahlen vorliegen, wie viele Menschen eine Nacht im Iglou verbrachten: Der Leiter der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick ist „froh, dass wir dieses Angebot machen konnten, das offensichtlich auf Bedarf gestoßen ist“. Beide Standorte seien genutzt worden, und auch die Anbindung an Einrichtungen wie den Lichtblick habe über die Iglous gut funktioniert. „Wir haben die Nutzer immer mal wieder gesehen, solange sie in der Stadt waren.“ Auch bei den bereitgestellten Mobiltoiletten habe es keine Probleme gegeben.

Schwierigkeiten bereiteten laut Rothe aber Sturmböen, gerade auf der Festwiese, wo die leichten Notzelte auf freier Fläche standen. „Da müssen wir noch überlegen, wie wir den Standort besser ausbauen können.“ Die Idee: Wenn die Iglous auf Paletten befestigt werden, fliegen sie nicht so schnell weg und sind dazu noch vor Feuchtigkeit vom Boden her geschützt. Der Standort auf privatem Grund werde – trotz des lobenswerten Engagements – künftig aufgegeben, um unabhängiger zu werden.

Zwei der vier Zelte mussten nach der Testphase entsorgt werden, weil sie nicht mehr zu reinigen waren. Da insgesamt aber zehn Stück bestellt wurden, sei der Austausch einfach, so Rothe. Er hofft, dass die Notzelte auch im kommenden Winter wieder Leben retten.

An der Umsetzung des Pilotprojekts waren neben dem Lichtblick das Dezernat für Soziales, Ordnungsbehörde, Polizei, städtischer Bauhof und weitere Akteure aus der Politik beteiligt. Das Evaluationsgespräch zur Pilotphase mit städtischen Vertretern sowie mit dem Ordnungsbeamten Jochen Schmidt, der sich in Neustadt speziell um die Obdachlosen und Menschen in Notunterkünften kümmert, steht Rothe zufolge aber noch aus.

