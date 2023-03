Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit drei Jahren gibt es „Emmas Pension“ auf der Hambacher Höhe. Dort entschleunigen die Gäste in einem Haus, in dem Nachhaltigkeit mehr als nur ein Schlagwort ist. Die Inhaberin heißt gar nicht Emma. Der Name hat für sie aber eine ganz besondere Bedeutung.

„Sommerfrische“ ist der erste Gedanke, und Bilder von Bullerbü drängen sich auf, wenn man sich dem Eckhaus auf der Hambacher Höhe in Neustadt nähert. Das knapp