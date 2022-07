Wenn die Abfallverbrennung mit einem CO 2 -Preis belastet werden sollte, geht der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) derzeit nicht davon aus, dass die Müllgebühren deswegen im nächsten Jahr erhöht werden müssen.

Beim derzeitigen Sachstand rechnet Stefan Ulrich, als Bürgermeister für den ESN zuständig, für 2023 mit zusätzlichen Kosten von rund 240.000 Euro. Diese seien voraussichtlich auch dank höherer Altpapier-Erlöse zu verkraften. Pro Jahr liefert Neustadt etwa 7000 Tonnen Restmüll an das Gemeinschaftsmüllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML). Der Preis pro Tonne könnte sich wegen der Pläne der Bundesregierung nach ersten GML-Berechnungen um etwa 35 Euro erhöhen. Auch Ulrich hält die Idee, dass Anlagenbetreiber Emissionszertifikate kaufen müssen, für den falschen Weg. Das werde die anfallenden Abfallmengen um kein Kilogramm reduzieren.