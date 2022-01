Mit schöner Regelmäßigkeit bietet der Neustadter Kunstverein seinen Mitgliedern im Art Shop in der Zwerchgasse in diesen kulturell doch sehr drögen Zeiten eine Bühne. Ab Donnerstag ist dort Emil Walker zu Gast – vielen seit 20 Jahren bekannt als Leiter der Kunstschule in der Friedrichstraße.

Nur einen Steinwurf weit weg von seiner Wirkungsstätte zeigt Walker nun überwiegend aktuelle Arbeiten aus den vergangenen beiden Jahren – zum großen Teil Werke, die mit der künstlerischen Technik Brandingart entstanden sind. Die Leinwand wird dabei durch Holz ersetzt, das unter anderem mit dem Bunsenbrenner bearbeitet wird. So entsteht beispielsweise eine Skyline, vor der eine junge Frau wie für ein Urlaubsfoto posiert. Den farblichen Akzent setzt eine in Acryl gearbeitete rote Krawatte.

Junge Frauen als bevorzugtes Motiv

Auch dem Wein hat Walker eine kleine Serie gewidmet, bei der die Frauenporträts auf Holzquadern Riesling, Silvaner und Co gewidmet sind. Die Quader sind auf dünne Holzbretter geklebt, womit sie beinahe in die dritte Dimension vorrücken – vielleicht eine Hommage an Walkers ursprünglich erlernten Beruf des Innenarchitekten. Ähnliche Effekte erzielt der Künstler mit Bildern, die auf zwei hölzernen Tafeln übereinander gemalt sind, die aufeinander geklebt oder mit Kordel verbunden werden.

Inhaltlich widmet sich Walker überwiegend floralen Motiven und Portraits junger Frauen und Mädchen sowie deren Kombination. Da steht mal ein junges Mädchen mit stilisierten Schmetterlingsflügeln gedankenverloren am Meer, da fliegt ein buntes Vögelchen am Kopf einer hübschen Frau vorbei , da gibt ein Mädchen ihrem Hund ein Küsschen. Andere Motive zeigen eine ihrem Baby zugewandte Mutter oder Mutter und Kind im Schlaf.

Auch einige abstrakte Arbeiten

Eine kleine Serie von Pastellgrafiken widmet sich jungen Frauen, die in bunten Kleidern posieren und an japanische Anime-Comics erinnern. In einer großformatigen Arbeit erfrischt sich ein Mädchen in gleißender Sonne mit einem nassen Schwamm – die täuschend echt wirkenden Wassertropfen sind aus Epoxidharz gearbeitet, erzielen angesichts von Temperaturen um den Gefrierpunkt allerdings zumindest aktuell nicht den gewünschten Effekt ...

Aus den vielen figurativen Bildern stechen einige wenige abstrakte Arbeiten hervor – so entsteht zum Beispiel aus der Kombination vieler floral anmutender Elemente aus einer gewissen Entfernung ein hochhackiger Pumps. Insgesamt entführt Walker den Betrachter der Ausstellung in eine deutlich phantasievollere und harmonischere Welt als die aktuelle außerhalb und ist vielleicht genau deshalb den Besuch wert.

Die Ausstellung

Die Ausstellung im Art-Shop des Kunstvereins in der Zwerchgasse 5 ist ab Donnerstag, 13. Januar, bis 22. Januar montags bis mittwochs von 11 bis 14 Uhr, samstags von 15 bis 19 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr geöffnet.