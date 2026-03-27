Zum vierten Mal steigt am Sonntag, 3. Mai, das Neustadter Elwetritscherennen in der Wallgasse. Die Organisatoren sind der Lions-Club und Soku sowie die Willkomm-Gemeinschaft und die Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH (TKS). Nun beginnt der Vorverkauf für die 1111 Rennlizenzen: Eine Lizenz kostet zehn Euro. Der Startschuss fällt dann am 3. Mai um 12 Uhr am Bach in Höhe des Roxy-Kinos. Das Ziel ist im Bereich der Festwiese (Höhe Spielplatz). Die Organisatoren planen im Zielbereich außer der Übergabe der Gewinne auch wieder ein buntes Programm mit Hüpfburg und Musik von den „Crash Kids“. Das Rennen ist bewusst am 3. Mai ab 12 Uhr, da am selben Tag um 13 Uhr der zweite Erlebnissonntag mit offenen Läden, Bauernmarkt und Weißweinverkostung stattfindet. Rainer Nosbüsch vom Lions-Club erklärt die Spielregeln: „Jeder Inhaber einer Rennlizenz erhält im Zielbereich eine Elwetritsche für zu Hause und einen Globus-Gutschein für ein Fleischkäsbrötchen. Die Elwetritsche für zu Hause sind dieses Jahr neu gestaltet und sehen ein wenig anders aus als ihre Vorgänger.“ Mehr möchte er im Vorfeld nicht verraten, um für einen zusätzlichen Mitmach-Anreiz zu sorgen. Außerdem gibt es Preise für die 111 schnellsten Elwetritsche und die langsamste Elwetritsche: Dazu zählen laut Nosbüsch ein Kinderfahrrad von Fahrrad Trimpe, ein Outdoor-Camping-Grill der Autovermietung Mattern, Wochentrainingsgutscheine von Pfitzenmeier und ein Familienticket fürs Kuckucksbähnel. Rennlizenzen gibt es bei der Tourist-Information, bei der Buchhandlung Quodlibet und bei Fahrrad Trimpe sowie online unter www.elwetritsche-rennen.de. Der Erlös der Aktion geht je zur Hälfte an die Soku und an die Jugend-forscht-AG.