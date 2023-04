Bei der Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH laufen die Vorbereitungen für das erste Elwetritsche-Rennen auf Hochtouren. Start ist am verkaufsoffenen Sonntag (7. Mai) um 12 Uhr am Floßbach (Höhe Roxy-Kino), 600 Meter weiter beim Café Winzig ist das Ziel. Die 111 schnellsten Elwetritsche gewinnen Preise – außerdem darf jeder seine Elwetritsche nach dem Rennen behalten. Wer mitmachen möchte, kann nun Rennlizenzen für die Schwimm-Elwetritsche kaufen. Laut TKS sind pro Startnummer sieben Euro fällig. Die Rennlizenzen gibt es unter anderem bei der Tourist-Information am Hetzelplatz sowie in vielen Geschäften. Zudem werden Rennlizenzen am Samstag, 29. April beim Stand des Lions- Club auf dem Wochenmarkt und am Samstag, 6. Mai, am Kriegerdenkmal verkauft. Lizenzen gibt es auch online: www.elwetritsche-rennen.de. Veranstalter des Rennens sind TKS, Willkomm, Lions Club und Socu. Der Erlös wird gespendet.