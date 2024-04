Der 5. Mai ist in Neustadt nicht nur ein verkaufsoffener Sonntag, sondern ein Erlebnissonntag. Deutlich wird das an dem abwechslungsreichen Programm.

Ob Feinkost, Spezialitäten oder Handarbeiten: Den ganzen Sonntag von 11 bis 18 Uhr sind die Stände der zwei Märkte geöffnet. Auf dem historischen Marktplatz findet der deutsch-französische Bauernmarkt des Biosphären- Reservats Pfälzerwald Nordvogesen statt, der Gartenmarkt erstreckt sich von der Stiftskirche zum Kartoffelmarkt, durch die Fußgängerzone bis zum Hetzelplatz.

Ab 11 Uhr suchen die WEG und die Lebenshilfe Mitstreiter für einen Flashmob am Büro des Citymanagements nahe des Kriegerdenkmals. Um 12 Uhr startet das zweite Elwetritsche-Rennen am Floßbach in der Wallgasse auf Höhe des Roxy-Kinos. Das Ziel ist an der Festwiese (Café Winzig), daneben findet auch die Siegerehrung statt.

Im Citymanagement-Büro werden ab 13 Uhr Pfälzer Kosmetikprodukte präsentiert. Die Geschäfte in der Innenstadt haben am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet, auch die Gastronomie erwartet Gäste. Für Kinder wird in der Zeit „Spaß uff de Gass“ angeboten mit Hüpfburg und Spielen am Klemmhof. Dort wird auch ein 3-D-Modell des künftigen Landesgartenschaugeländes vorgestellt. Die Christuskirche EmK Neustadt lädt um 15 Uhr zum Open-Air-Gottesdienst im Rathausinnenhof, Thema: „Den Himmel gibt's – echt?!“

Von 10.30 bis 19 Uhr fährt im Zehn-Minuten-Takt ein kostenloses Busshuttle zwischen Innenstadt (Haltestelle Busbahnhof), Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum“ (Haltestelle Globus) und Louis-Escande-Straße (Haltestelle Decathlon). Es lohnt sich also, außerhalb zu parken. Für alle Fragen rund um Neustadt ist die Tourist-Information am Hetzelplatz von 11 bis 17 geöffnet.