Trauben statt der üblichen zwei Liter Riesling? Vor diese Frage wurde spätabends die Elwedritsche auf dem Schlussstein von „Wasser in die Stadt“ gestellt. Einen Monat nach der offiziellen Enthüllung, scheint ein Neustadter oder vielleicht ein Tourist Mitleid mit dem Fabelwesen gehabt zu haben. Auf jeden Fall lag direkt daneben ein großer, appetitlicher Klotz blauer Trauben. Doch kann es eigentlich nur ein Auswärtiger gewesen sein. Denn kein Pfälzer würde einer Elwedritsche Trauben in solch ungekelterter Form anbieten. Andererseits: Am nächsten Morgen war das Obst weg. Vielleicht neigen sogar Elwedritsche heutzutage zur gesunden Lebensweise ...