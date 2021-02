Die Stadt Neustadt wird die Elternbeiträge für die kommunale Krippen- und Hortbetreuung rückwirkend ab Januar 2021 erlassen beziehungsweise bereits bezahlte Gebühren zurückerstatten.

Auch die pauschalierten Beiträge für die Verpflegungskosten werden nicht erhoben. Darauf hat sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend geeinigt.

Über diese Nachricht können sich Familien freuen, die ihre Kinder nur bis zu fünf Werktage im Monat in den Einrichtungen abgegeben hatten. Diese Regelung gilt so lange, bis in den Kindertagesstätten und Horten wieder ein uneingeschränkter Regelbetrieb herrscht. Derzeit sind die Eltern angehalten, ihre Kinder möglichst selbst zu betreuen. Da sie größtenteils dem Appell der Politik folgen, sollen sie entlastet werden.

Was die finanziellen Folgen für die Verwaltung betrifft: Für die kommunalen Kitas entfallen für Januar und für jeden weiteren Monat jeweils Kosten in Höhe von 6500 Euro. Wie hoch die Einnahmeausfälle bei den Verpflegungskosten sind, die sich aufgrund der neuen Regelung ergeben, lässt sich noch nicht beziffern. Diese sollen aber nicht höher als 29.000 Euro monatlich liegen.

Bereits im April vergangenen Jahres hatte die Stadt auf Elternbeiträge für die Kinderbetreuung verzichtet.